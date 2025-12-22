قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
ديني

الأوقاف تطلق خطة موسعة لتوزيع 30 طنا من لحوم الأضاحي دعمًا للأسر الأولى بالرعاية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبدالرحمن محمد

بدأت وزارة الأوقاف في تنفيذ خطة لتوزيع 30 طنًا من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى 9بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

تستهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، حيث يجري تنفيذ عملية التوزيع بشكل تدريجي عبر المديريات الإقليمية للأوقاف، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها بعدالة وانتظام.

شملت خطة التوزيع عددًا من المحافظات، من بينها القاهرة، السويس، الإسكندرية، مرسى مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، الوادي الجديد، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، وأسوان، في إطار تغطية جغرافية واسعة تستهدف مختلف المناطق.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا للدور المجتمعي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وسعيها المستمر لتعزيز قيم التضامن والتراحم، من خلال مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

الأوقاف لحوم الأضاحي صكوك الأوقاف الأسر الأولى بالرعاية

