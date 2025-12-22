الأوقاف تطلق خطة موسعة لتوزيع 30 طنا من لحوم الأضاحي دعمًا للأسر الأولى بالرعاية

بدأت وزارة الأوقاف في تنفيذ خطة لتوزيع 30 طنًا من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى 9بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

تستهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، حيث يجري تنفيذ عملية التوزيع بشكل تدريجي عبر المديريات الإقليمية للأوقاف، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها بعدالة وانتظام.

شملت خطة التوزيع عددًا من المحافظات، من بينها القاهرة، السويس، الإسكندرية، مرسى مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، الوادي الجديد، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، وأسوان، في إطار تغطية جغرافية واسعة تستهدف مختلف المناطق.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا للدور المجتمعي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وسعيها المستمر لتعزيز قيم التضامن والتراحم، من خلال مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية.