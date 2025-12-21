قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء قضاها في ميادين العلم والدعوة، تاركًا مؤلفات تزيد على الخمسين كتابًا تناولت القضايا الحياتية والأمور العصرية بمنظور إسلامي حكيم رشيد. 

وأضاف وزير الأوقاف، ناعيا الراحل، "قد كان الفقيد -رحمه الله تعالى- نموذجًا ملهمًا لكل الأئمة والخطباء والعلماء في مصر والعالم.

وتقدم وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، مختتما نعيه بقوله {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

وزير الأوقاف يكرم علماء ماليزيا المشاركين في دورة متخصصة

وكان الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، شهد احتفال وزارة الأوقاف، اليوم، بختام الدورة العلمية المتخصصة لعلماء ماليزيا التي عقدت تحت عنوان: "ترسيخ مفهوم الوسطية وكيفية مواجهة الفكر المتطرف من خلال بناء مهارات تدريبية متقدمة وفق التجربة المصرية" في الفترة من ٧ إلى ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٥ بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وعقدت الاحتفالية بمسجد مصر الكبير بالعاصمة بالجديدة، وذلك بحضور وتشريف من الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف، وسماحة المفتي داتوء سري حاج وان زاهيدي وان تيه - مفتي ولاية بيراق بماليزيا، و داتوء شمس النجم شمس الدين - وزير مفوض شئون التعليم بسفارة ماليزيا بالقاهرة، وأعضاء الوفد الماليزي المشارك في الدورة التدريبية.

