قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمى سمير غانم تبحث عن عروسة لزوجها حسن الرداد
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يلتقي محافظ أسيوط ويعقد اجتماعًا بقيادات المديرية وأئمتها

وزير الأوقاف مع محافظ أسيوط
وزير الأوقاف مع محافظ أسيوط
شيماء جمال

استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر - محافظ أسيوط، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة في إطار زيارة الوزير إلى المحافظة، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود الوزارة داخل المحافظة في المجالات الدعوية والمجتمعية والتنموية.

وعقب ذلك، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا بعدد من قيادات وأئمة الأوقاف، بحضور السيد المحافظ، واستُهل اللقاء بتلاوة مباركة لآياتٍ من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ جمعة سليم. كما حضر اللقاء كلٌّ من: الدكتور مينا عماد - نائب محافظ أسيوط، والأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والسيد المحاسب عدلي أبو عقيل - السكرتير العام لمحافظة أسيوط، والسيد خالد عبد الرؤوف - السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عيد خليفة - مدير مديرية أوقاف أسيوط، وعدد من مديري الإدارات بالمحافظة.

وخلال كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بزيارة الوزير للمحافظة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يؤكد اهتمام الدولة بنشر الدعوة الصحيحة وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، ونبذ الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن دور الأئمة لا يقتصر على المساجد فقط، بل يمتد ليسهم في دفع عجلة التنمية ونشر قيم التسامح وبناء الوعي المجتمعي، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة.

من جانبه، أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن محافظة أسيوط لها مكانة خاصة لديه، حيث عاش بها سنوات طويلة، ودرس فيها بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، ثم في مرحلة تمهيدي الماجستير والماجستير، معربًا عن شعوره بأنه بين أهله وأشقائه.

وأوضح الوزير أن حديثه إلى الحضور يتلخص في محورين؛ أولهما يتعلق بشخص الإمام، مؤكدًا اعتزازه وفخره بالأئمة، وأنهم صُنّاع نجاح الوزارة والواجهة المعبرة عنها في القرى والمدن وسائر ربوع الوطن. ودعا إلى أن يكون الإمام حاضرًا في عيون الناس وأذانهم وقلوبهم؛ فيملأ العيون بالمظهر الحسن اللائق، وهو من هدي ديننا الحنيف وسنة نبينا ﷺ، ويملأ الأذن بالعلم والحكمة، ويملأ القلوب بما لا يتحقق إلا بحاله مع الله من ذكر وعبادة وافتقار.

كما شدد الوزير على ضرورة حسن معاملة ضيوف الرحمن، وتحقيق الانضباط الإداري داخل المساجد، من الالتزام بالزي الأزهري، والمحافظة على الدروس، والالتزام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد، مؤكدًا أن الانضباط سبيل إلى مراعاة هيبة المسجد وتعزيز مكانة الإمام ورسالة المسجد.

وفي ختام اللقاء، تبادل كل من وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط الدروع التذكارية؛ كما أهدت مديرية أوقاف أسيوط كتاب الله تبارك وتعالى إلى الوزير؛ اعتزازًا بهذه الزيارة الكريمة.

الأوقاف أسامة الأزهري أسيوط جامعة الأزهر محافظ أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

بوروسيا دورتموند

بسبب ردة فعله العاطفية.. غرامة مالية على لاعب بوروسيا دورتموند

محمود بنتايج

الدردير يهنئ نجلة أحمد سليمان بعقد قرانها.. تفاصيل

الغندور

تطورات الحالة الصحية لـ نجل الغندور

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد