وزير الأوقاف يلتقي محافظ أسيوط ويعقد اجتماعًا بقيادات المديرية وأئمتها

استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر - محافظ أسيوط، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة في إطار زيارة الوزير إلى المحافظة، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود الوزارة داخل المحافظة في المجالات الدعوية والمجتمعية والتنموية.

وعقب ذلك، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا بعدد من قيادات وأئمة الأوقاف، بحضور السيد المحافظ، واستُهل اللقاء بتلاوة مباركة لآياتٍ من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ جمعة سليم. كما حضر اللقاء كلٌّ من: الدكتور مينا عماد - نائب محافظ أسيوط، والأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والسيد المحاسب عدلي أبو عقيل - السكرتير العام لمحافظة أسيوط، والسيد خالد عبد الرؤوف - السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عيد خليفة - مدير مديرية أوقاف أسيوط، وعدد من مديري الإدارات بالمحافظة.

وخلال كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بزيارة الوزير للمحافظة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يؤكد اهتمام الدولة بنشر الدعوة الصحيحة وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، ونبذ الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن دور الأئمة لا يقتصر على المساجد فقط، بل يمتد ليسهم في دفع عجلة التنمية ونشر قيم التسامح وبناء الوعي المجتمعي، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة.

من جانبه، أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن محافظة أسيوط لها مكانة خاصة لديه، حيث عاش بها سنوات طويلة، ودرس فيها بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، ثم في مرحلة تمهيدي الماجستير والماجستير، معربًا عن شعوره بأنه بين أهله وأشقائه.

وأوضح الوزير أن حديثه إلى الحضور يتلخص في محورين؛ أولهما يتعلق بشخص الإمام، مؤكدًا اعتزازه وفخره بالأئمة، وأنهم صُنّاع نجاح الوزارة والواجهة المعبرة عنها في القرى والمدن وسائر ربوع الوطن. ودعا إلى أن يكون الإمام حاضرًا في عيون الناس وأذانهم وقلوبهم؛ فيملأ العيون بالمظهر الحسن اللائق، وهو من هدي ديننا الحنيف وسنة نبينا ﷺ، ويملأ الأذن بالعلم والحكمة، ويملأ القلوب بما لا يتحقق إلا بحاله مع الله من ذكر وعبادة وافتقار.

كما شدد الوزير على ضرورة حسن معاملة ضيوف الرحمن، وتحقيق الانضباط الإداري داخل المساجد، من الالتزام بالزي الأزهري، والمحافظة على الدروس، والالتزام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد، مؤكدًا أن الانضباط سبيل إلى مراعاة هيبة المسجد وتعزيز مكانة الإمام ورسالة المسجد.

وفي ختام اللقاء، تبادل كل من وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط الدروع التذكارية؛ كما أهدت مديرية أوقاف أسيوط كتاب الله تبارك وتعالى إلى الوزير؛ اعتزازًا بهذه الزيارة الكريمة.