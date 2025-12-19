وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الحجاجي احتفالاً بالعيد القومي

أدّى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة - محافظ الأقصر، صلاةَ الجمعة اليوم بمسجد السيد يوسف الحجاجي بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، إحياءً لذكرى صدور القرار الجمهوري عام ٢٠٠٩ بتحويل مدينة الأقصر إلى محافظة.

وجاءت خطبة الجمعة بعنوان: «فظللتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثين سنة»، وألقاها الشيخ محمد أحمد عبيد، الذي تناول فيها أهمية المحافظة على المال العام، وحب الخير للجميع، وربط ذلك بواقع الناس وتحديات حياتهم المعاصرة. وفي الخطبة الثانية، تناول الخطيب مفهومًا مهمًا ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، وهو مفهوم «التفكك الأسري»، موضحًا أن الإسلام يولي الأسرة عنايةً كبرى، وأن تماسكها يقوم على الوعي والمسئولية المشتركة والتراحم والمودة، والقيام بالحقوق والواجبات، محذرًا من المفاهيم المغلوطة التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.

شهد الصلاة عدد من القيادات التنفيذية والدينية، في مقدمتهم: الدكتور هشام أبو زيد - نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور - السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الشيمي - السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد نبوي - عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، والدكتور حسين القاضي - مدير عام المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف، و محمد محمد أحمد الطيب - ابن شقيق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمهندس محمود أحمد محمد الطيب - ابن فضيلة الإمام الأكبر، والشيخ علي صديق أمير - مدير مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ محمد زكي يونس - مدير مديرية أوقاف قنا، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الأوقاف وأبناء المحافظة.

وعقب أداء الصلاة، توجّه الوزير والمحافظ إلى ديوان عام المحافظة، حيث جرى استعراض جهود الأنشطة الدعوية والتثقيفية المنسقة بين الوزارة والمحافظة، من أجل نشر الفكر الوسطي المستنير، وخدمة بيوت الله، ودعم المبادرات الهادفة إلى بناء الإنسان، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وتيسير أوجه البر أبناء المحافظة.