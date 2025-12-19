قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة
تشكيل بتروجيت لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026
وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: يجب تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها في غزة
مدبولي: المدن الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل
عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء
توك شو

الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الأسبوع المقبل .. ما القصة؟

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، أمر جذب اهتمام الجميع خلال الساعات القليلة الماضية، مما دفع البعض إلى البحث عن آخر تحديثات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأسبوع.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل توقعاتها لحالة الطقس غدا السبت 20 ديسمبر 2025 وابرز الظواهر الجويه ودرجات الحراره علي كافة انحاء الجمهورية.

طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء

وتوقعت أن يسود غدا السبت نهارا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، وليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

العاصمة الإدارية 20 08

6 أكتوبر 21 08

بنها 21 10

دمنهور 21 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 10

المنصورة 21 10

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 19 08

رفح 19 08

رأس سدر 21 11

نخل 18 04

كاترين 16 01

الطور 21 10

طابا 19 11

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 21 10

السلوم 19 10

سيوة 19 08

رأس غارب 22 12

الغردقة 22 13

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 25 16

حلايب 24 14

أبو رماد 25 13

رأس حدربة 23 14

الفيوم 22 10

بني سويف 22 08

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 24 10

الأقصر 25 11

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 23 12

الأرصاد طقس حالة الطقس الأرصاد الجوية الجو اليوم

