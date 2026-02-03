قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الطقس اليوم.. عودة انخفاض الحرارة وأمطار تضرب بعض المحافظات

حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، يشهد انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة 

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم،  على البلاد يشهد طقسًا شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، ودافئًا على جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا.

حول درجات الحرارة اليوم المتوقعة، بمختلف أنحاء البلاد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة

رياح محملة بالأتربة سرعتها 40كم

وحذرت الأرصاد من نشاط ملحوظ للرياح، خلال الطقس اليوم، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما أشارت هيئة الأرصاد، إلى تكون أتربة عالقة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وفيما يتعلق بحالة الأمطار، خلال الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة لا تتجاوز 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة أن التوقعات تخضع للمتابعة المستمرة وفقًا لأحدث خرائط الطقس، داعية المواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.

