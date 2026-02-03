قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
لاتنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس

منار عبد العظيم

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، تتواصل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بضرورة توخي الحذر، وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة المؤقت، خاصة مع استمرار برودة الأجواء ليلًا.

 وتؤكد الهيئة أن الطقس لا يزال شتويًا، ويشهد تغيرات سريعة بين الارتفاع والانخفاض، يصاحبها أحيانًا نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

 

تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تمر حاليًا بمرحلة انتقالية تشهد تذبذبًا واضحًا في درجات الحرارة، حيث ترتفع الحرارة نهارًا ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع ظهور بعض الأتربة العالقة في الجو.

مقارنة الطقس في مصر بدول العالم

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن حالة الطقس في مصر تُعد أفضل نسبيًا مقارنة بعدد من دول العالم، مشيرة إلى أن بعض دول المغرب العربي تشهد عواصف قوية وانخفاضًا حادًا في درجات الحرارة يصل إلى سالب 15 درجة مئوية، وهو ما يؤكد أن الأجواء في مصر لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

 

انخفاض طفيف في الحرارة وبرودة أشد ليلًا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن طقس اليوم الثلاثاء يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، على أن تزداد برودة الأجواء خلال الليالي القادمة، خاصة اعتبارًا من ليلة الأربعاء والخميس، وهو ما يستدعي الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلًا.

 

تراجع الأتربة وتحسن الأجواء تدريجيًا

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى أن حدة الأتربة والرمال المثارة ستقل بشكل ملحوظ خلال اليوم الثلاثاء، على أن تختفي تمامًا بحلول يوم الأربعاء، بينما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى يوم الخميس، ليميل الطقس إلى الدفء النسبي خلال ساعات النهار.

 

نصيحة الأرصاد للمواطنين

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها بنصيحة واضحة للمواطنين، بضرورة عدم تخفيف الملابس، خاصة في فترات الليل، مؤكدة أن الطقس لا يزال شتويًا، وأن التسرع في ارتداء الملابس الخفيفة قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد، خصوصًا مع الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

