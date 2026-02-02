أمير هشام يكشف كواليس ناريه بشأن صفقة يوسف بلعمري

كشف إلاعلامي أمير هشام عن كواليس صفقة المغربي يوسف بلعمري للنادي الاهلي و موقف ييس توروب منها.

و كتب أمير هشام :يس توروب كان غير متحمس للتعاقد مع يوسف بالعماري وطلب في الاجتماعات الأخيرة الاكتفاء بكوكا وشكري في مركز الظهير الأيسر والصفقة كانت في طريقها للفشل في اللحظات الأخيرة لولا اصرار الكابتن سيد عبد الحفيظ على ضم بالعماري نظراً لقيمته الفنية واحتياج الفريق الشديد للاعب جيد في هذا المركز.

و تابع :وللأمانة انا مع قرار التعاقد مع اللاعب او اي لاعب ترى ادارة الكرة احتياج الفريق له، لان اي مدرب موجود النهاردة بكرة مش موجود واي نادي في العالم بيعمل كدة دلوقتي .

و أضاف :خلي بالك مش معنى كدة انه مش هيلاعبه خالص لاء اكيد هياخد فرصة وقريب وتحديداً في حالة غياب كوكا.

علي الجانب الاخر أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2025–2026.

ويحل الأهلي ضيفًا على البنك الأهلي في المباراة المقرر إقامتها مساء غدًا الثلاثاء 3 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، بينما تلقى هزيمة واحدة منذ انطلاق المسابقة.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع:

ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – محمد شكري – أحمد عيد – محمد هاني – كريم فؤاد – عمرو الجزار – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط:

محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – أليو ديانج – أحمد سيد زيزو – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم:

يلسين كامويش – مروان عثمان