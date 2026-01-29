يوسف بلعمري والجزار ومحمد شريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر ضم الثنائي يوسف بلعمري وعمرو الجزار إلى قائمة الفريق المسافرة لمواجهة يانج أفريكانز، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ضم الثنائي يوسف بلعمري وعمرو الجزار إلى قائمة الاهلي

وقال شلبي، خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2، إن بعثة النادي الأهلي ستغادر القاهرة غدًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا على متن طائرة خاصة، برئاسة محمد الدماطي، على أن يعلن الجهاز الفني القائمة الرسمية للفريق قبل السفر.

وأوضح أن المدير الفني كان قد استعان بالثنائي أحمد عيد ومروان عثمان في المباراتين الأخيرتين أمام يانج أفريكانز ووادي دجلة، بينما تم استبعاد يوسف بلعمري وعمرو الجزار في تلك الفترة، قبل أن يقرر ضمهما مجددًا لقائمة مواجهة الفريق التنزاني.

واختتم مدحت شلبي تصريحاته مؤكدًا عودة محمد شريف إلى قائمة الأهلي، بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح جاهزًا تمامًا من الناحية الطبية، عقب تعافيه من آلام الركبة التي اشتكى منها خلال الفترة الماضية.