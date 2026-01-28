رحيل جراديشار عن الأهلي خلال ساعات تمهيدا لقيد البرتغالي كامويش

قال الإعلامي جمال الغندور أن المهاجم جراديشار سيرحل عن صفوف الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، متجهًا إلى نادي أويبست المجري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأوضح خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: أن قرار رحيل جراديشار جاء بعد إتمام الأهلي اتفاقه مع أيلتسين كامويش، مهاجم فريق ترومسو النرويجي، للحصول على خدماته لمدة 6 أشهر، في إطار تدعيم الخط الهجومي خلال الفترة الحالية.

وأضاف: كافة التفاصيل الخاصة بانتقال جراديشار تم الاتفاق عليها، ولم يتبق سوى الإجراءات الرسمية قبل الإعلان عن الصفقة بشكل نهائي.