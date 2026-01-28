هل جراديشار مستمر في الأهلي أم لا.. أحمد شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة استمرار اللاعب جراديشار في النادي الأهلي .



وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية :"إمبارح فيه لقطة حصلت إن ييس توروب نزّل طاهر محمد طاهر رأس حربة وجراديشار كان احتياطي



واضاف :"،وبالتالي ده بيديلك إجابة على سؤال "هل جراديشار مكمل ولا لا؟".. أنا أتصوّر إن لا.. لأن كمان فيه كلام إن الأهلي اقترب من إنهاء صفقة كامويتش".



حسم ملف جراديشار

وعلى صعيد الراحلين أنهى الأهلي قراره بشأن المهاجم السلوفيني جينيك جراديشار حيث يجري حاليا استكمال إجراءات إعارته إلى نادي أوبست المجري لمدة 6 أشهر مع وجود بند يمنح النادي المجري أحقية الشراء النهائي بنهاية فترة الإعارة.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة ترتيب الأوراق الهجومية داخل الفريق ومنح اللاعب فرصة المشاركة بشكل أكبر مع الحفاظ على حقوق الأهلي مستقبلًا.

تركيز أفريقي بعد غلق السوق

ومع اقتراب الإعلان عن الصفقات الجديدة يطوي الأهلي صفحة الانتقالات الشتوية ليتفرغ بشكل كامل للمنافسة القارية حيث تغادر بعثة الفريق إلى تنزانيا صباح الغد على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في لقاء يحمل أهمية كبيرة في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.