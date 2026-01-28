قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالسند يمامة يسلّم حكمًا نهائيًا بـ15 مليون جنيه لصالح الوفد
بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن
برلماني يرفض تغليظ عقوبات الكهرباء: الحل في المعالجة الفنية لا معاقبة المواطن
سبب تسمية كتاب الله بالقرآن.. خالد الجندي: الاسم له معنى عميق لا يعرفه كثيرون
مصريون في النمسا يشيدون بجهود الرئيس السيسي في حماية مصر ودعم السلام
تسبب مضاعفات خطيرة.. احترس هذه علامات اللحمة الفاسدة
حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة كفر سعد
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
رياضة

جراديشار يحصل على جواز سفره من الجهاز الإداري للأهلي للانضمام إلى نادي أويبست المجري..تفاصيل

جراديشار
جراديشار
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن حصول اللاعب جراديشار على جواز السفر من الجهاز الإداري في الأهلي  لإتمام سفره .


وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"خاص.. جراديشار يحصل على جواز سفره من الجهاز الإداري في الأهلي لإتمام سفره والانضمام إلى نادي  أويبست المجري".

حسم ملف جراديشار
وعلى صعيد الراحلين أنهى الأهلي قراره بشأن المهاجم السلوفيني جينيك جراديشار حيث يجري حاليا استكمال إجراءات إعارته إلى نادي أوبست المجري لمدة 6 أشهر مع وجود بند يمنح النادي المجري أحقية الشراء النهائي بنهاية فترة الإعارة.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة ترتيب الأوراق الهجومية داخل الفريق ومنح اللاعب فرصة المشاركة بشكل أكبر مع الحفاظ على حقوق الأهلي مستقبلًا.

تركيز أفريقي بعد غلق السوق
ومع اقتراب الإعلان عن الصفقات الجديدة يطوي الأهلي صفحة الانتقالات الشتوية ليتفرغ بشكل كامل للمنافسة القارية حيث تغادر بعثة الفريق إلى تنزانيا صباح الغد على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في لقاء يحمل أهمية كبيرة في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

جراديشار الأهلي نادي أويبست المجري

