جراديشار يحصل على جواز سفره من الجهاز الإداري للأهلي للانضمام إلى نادي أويبست المجري..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن حصول اللاعب جراديشار على جواز السفر من الجهاز الإداري في الأهلي لإتمام سفره .



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"خاص.. جراديشار يحصل على جواز سفره من الجهاز الإداري في الأهلي لإتمام سفره والانضمام إلى نادي أويبست المجري".

حسم ملف جراديشار

وعلى صعيد الراحلين أنهى الأهلي قراره بشأن المهاجم السلوفيني جينيك جراديشار حيث يجري حاليا استكمال إجراءات إعارته إلى نادي أوبست المجري لمدة 6 أشهر مع وجود بند يمنح النادي المجري أحقية الشراء النهائي بنهاية فترة الإعارة.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة ترتيب الأوراق الهجومية داخل الفريق ومنح اللاعب فرصة المشاركة بشكل أكبر مع الحفاظ على حقوق الأهلي مستقبلًا.

تركيز أفريقي بعد غلق السوق

ومع اقتراب الإعلان عن الصفقات الجديدة يطوي الأهلي صفحة الانتقالات الشتوية ليتفرغ بشكل كامل للمنافسة القارية حيث تغادر بعثة الفريق إلى تنزانيا صباح الغد على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في لقاء يحمل أهمية كبيرة في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.