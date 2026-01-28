الأهلي يكتب الفصل الأخير في انتقالات يناير.. حسم صفقة هادي رياض.. الاتفاق مع كامويش.. وقرار نهائي بشأن جراديشار

دخل النادي الأهلي المرحلة الحاسمة والأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية بعدما اقترب من الإعلان رسميا عن أخر صفقاته الجديدة في الوقت الذى سعت فيه إدارة الأهلي لإغلاق ملف يناير بشكل قوي قبل خوض التحديات المصيرية محليا وقاريا وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا.

الكشف الطبي يحسم صفقة هادي رياض

يخضع هادي رياض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت للكشف الطبي مساء اليوم داخل إحدى مستشفيات الجيزة تمهيدًا لإتمام انتقاله رسميًا إلى صفوف النادي الأهلي بعد توصل الناديين لاتفاق نهائي خلال الساعات الماضية.

ووافقت إدارة بتروجيت على بيع اللاعب للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد مفاوضات مكثفة أسفرت عن اتفاق مالي يقضي بحصول بتروجيت على 25 مليون جنيه تسدد على ثلاث دفعات خلال ثلاثة أشهر بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه أخرى كامتيازات مرتبطة بالبطولات التي قد يحققها الأهلي بمشاركة اللاعب.

وتعد اجتياز الكشف الطبي الخطوة الأخيرة قبل تفعيل التعاقد بشكل رسمي حيث من المنتظر أن يتوجه اللاعب عقب ذلك مباشرة إلى مقر النادي بالجزيرة لتوقيع العقود والخضوع لجلسة تصوير تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

القيد الأفريقي.. والغياب عن رحلة تنزانيا

ومن المنتظر قيد هادي رياض في قائمتي الأهلي المحلية والأفريقية فور توقيع العقود خاصة مع اقتراب موعد غلق باب القيد الأفريقي إلا أن اللاعب لن يتواجد في بعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كامويش.. الصفقة الهجومية المنتظرة

وفي السياق ذاته يضع الأهلي اللمسات النهائية على صفقة استعارة المهاجم إيلتسن كامويش لاعب ترومسو النرويجي حتى نهاية الموسم الجاري في إطار خطة تدعيم الخط الهجومي بعنصر قادر على تقديم الإضافة في ظل ضغط المباريات.

وتسير المفاوضات في مراحلها الأخيرة وسط اتفاق شبه كامل على التفاصيل على أن يتم توقيع العقود والإعلان الرسمي فور الانتهاء من البنود النهائية الخاصة بالإعارة.

حسم ملف جراديشار

وعلى صعيد الراحلين أنهى الأهلي قراره بشأن المهاجم السلوفيني جينيك جراديشار حيث يجري حاليا استكمال إجراءات إعارته إلى نادي أوبست المجري لمدة 6 أشهر مع وجود بند يمنح النادي المجري أحقية الشراء النهائي بنهاية فترة الإعارة.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة ترتيب الأوراق الهجومية داخل الفريق ومنح اللاعب فرصة المشاركة بشكل أكبر مع الحفاظ على حقوق الأهلي مستقبلًا.

تركيز أفريقي بعد غلق السوق

ومع اقتراب الإعلان عن الصفقات الجديدة يطوي الأهلي صفحة الانتقالات الشتوية ليتفرغ بشكل كامل للمنافسة القارية حيث تغادر بعثة الفريق إلى تنزانيا صباح الغد على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في لقاء يحمل أهمية كبيرة في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

بهذه التحركات يكون الأهلي قد كتب الفصل الأخير في ميركاتو يناير جامعا بين التدعيم المدروس وحسم الملفات العالقة في توقيت بالغ الحساسية من عمر الموسم.