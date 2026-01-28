احمد حسن: كامويش صفقة الأهلي الجديدة يصل الي القاهرة غدا

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن وصول كامويش الي القاهرة غدا

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :

إيلتسن كامويش يصل للقاهرة غدًا قادمًا من البرتغال للخضوع للفحص الطبي ومن ثم التوقيع رسميًا إلى الأهلي



ودخل النادي الأهلي مرحلة متقدمة في مفاوضاته لضم اللاعب كامويش قادمًا من نادي ترومسو النرويجي، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق مبدئي مع نادي ترومسو يقضي بضم كامويش على سبيل الإعارة، مع وضع بند أحقية الشراء بنهاية فترة الإعارة، في خطوة تعكس رغبة النادي في تقييم اللاعب فنيًا قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي