بنود شخصية تؤجل توقيع عقود كامويش مع الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ، آخر تطورات صفقة كامويش مع النادي الأهلي.

وكتب عبد الجواد ، عبر حسابه الشخصي اكس : "‏تفاصيل مفاوضات الأهلي مع كامويش، الأهلي توصل لاتفاق مع ترومسو النرويجي لضم كامويش على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وتبلغ قيمة الإعارة 500 ألف دولار.

وأضاف عبد الجواد، في منشوره: قيمة تفعيل بند الشراء مليون و100 ألف دولار، ولم يتم توقيع العقود حتى الآن وهناك أمور بسيطة خاصة بالبنود الشخصية للاعب يتم التفاوض حولها في الوقت الحالي".

ودخل النادي الأهلي مرحلة متقدمة في مفاوضاته لضم اللاعب كامويش قادمًا من نادي ترومسو النرويجي، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق مبدئي مع نادي ترومسو يقضي بضم كامويش على سبيل الإعارة، مع وضع بند أحقية الشراء بنهاية فترة الإعارة، في خطوة تعكس رغبة النادي في تقييم اللاعب فنيًا قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي.