وزير الخارجية الألماني يشكك في جدوى توسيع العملية أسبيدس لتشمل مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن بلاده تساورها شكوك بشأن جدوى توسيع العملية البحرية الاوروبية أسبيدس في مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضح فاديفول، اليوم الأحد أن المهمة الأوروبية الحالية، التي تهدف إلى حماية السفن التجارية وضمان مرورها الآمن في البحر الأحمر، لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن. وأضاف أن ذلك يثير تساؤلات حول مدى فعالية توسيعها لتشمل مناطق أكثر حساسية مثل مضيق هرمز.

يشار إلى أن عملية أسبيدس هي عملية عسكرية بحرية أطلقها الاتحاد الأوربي في 19 فبراير 2024 تقودها إيطاليا لحماية السفن من الهجمات التي تشنها القوات المسلحة اليمنية الموالية لحركة أنصار الله على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ولحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.