الأهلي يحسم صفقة المهاجم الأنجولي كامويش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

نجح النادي الأهلي في حسم صفقة تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما توصل لاتفاق نهائي مع نادي ترومسو النرويجي للتعاقد مع المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر هجومية مميزة قبل استكمال المنافسات المحلية والقارية.

وجاء التعاقد مع كامويش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند أحقية الشراء، يمنح الأهلي أفضلية حسم مستقبل اللاعب حال تقديمه المستويات المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي صفقة كامويش بعد متابعة فنية دقيقة من جانب الجهاز الفني ولجنة التعاقدات بالنادي، في ظل حاجة الفريق لمهاجم يمتلك الحلول الفردية والقدرة على صناعة الفارق داخل منطقة الجزاء، خاصة مع ضغط المباريات وتعدد البطولات التي ينافس عليها الأهلي خلال الموسم الحالي.

ورأت إدارة الكرة أن المهاجم الأنجولي يمتلك مواصفات فنية وبدنية تتناسب مع طريقة لعب الفريق، إلى جانب خبراته في الملاعب الأوروبية، وهو ما دفع النادي للموافقة على ضمه بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء، لتقليل المخاطرة المالية وضمان الاستفادة الفنية في الوقت ذاته.

أرقام لافتة مع ترومسو النرويجي

وقدم إيلتسين كامويش مستويات مميزة رفقة فريقه ترومسو النرويجي خلال عام 2025، حيث شارك في 27 مباراة بمختلف المسابقات، بإجمالي 1533 دقيقة لعب، وأسهم في 21 هدفًا، بعدما سجل 14 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه، ليؤكد قدرته على الجمع بين التسجيل وصناعة اللعب.

وتُعد هذه الأرقام من أبرز الأسباب التي دفعت الأهلي للتحرك سريعًا لحسم الصفقة، في ظل البحث عن مهاجم قادر على استغلال الفرص داخل الصندوق، ويمتلك التحركات الذكية والسرعة في إنهاء الهجمات.

بند أحقية الشراء يحسم مستقبل اللاعب

ويتضمن الاتفاق بين الأهلي ونادي ترومسو بند أحقية شراء اللاعب بنهاية الموسم، وهو ما يمنح النادي الأحمر حرية تقييم التجربة بشكل كامل قبل اتخاذ قرار التعاقد النهائي، خاصة في ظل السياسة التي تعتمدها الإدارة مؤخرًا في التعاقدات الأجنبية.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، قبل قيده في قائمة الفريق والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتأتي صفقة كامويش في إطار تحركات الأهلي المكثفة خلال الميركاتو الشتوي، لتدعيم الصفوف بعناصر قادرة على الحفاظ على استقرار الفريق فنيًا، والمنافسة بقوة على جميع البطولات، سواء المحلية أو القارية، في ظل الطموحات الكبيرة التي يرفعها الجهاز الفني والإدارة معًا.

ويأمل الأهلي أن يمثل المهاجم الأنجولي إضافة قوية للخط الأمامي، ويمنح الفريق حلولًا هجومية متنوعة خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

