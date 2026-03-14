إلهام أبو الفتح
الاعتماد والرقابة الصحية تنظم برنامج تدريبي دولي لتأهيل مراجعي خدمات السكتة الدماغية بالتعاون مع WSO

عبدالصمد ماهر

في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تنفيذ برنامج تدريب دولي "عن بُعد" بالتعاون مع World Stroke Organization (WSO)، بهدف إعداد وتأهيل مراجعين متخصصين على معايير التميز الإكلينيكي لخدمات رعاية السكتة الدماغية، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وفق أحدث المعايير الدولية.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز جودة الرعاية الصحية وبناء قدرات وطنية مؤهلة لتقييم خدمات رعاية السكتة الدماغية استنادا إلى معايير علمية دقيقة، بما يدعم تطبيق مفاهيم الجودة وسلامة المرضى في هذا المجال الحيوي.

تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات

وأكد د. أحمد طه، أن التعاون مع المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO) يجسد توجه الهيئة نحو تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العالمية، بما يسهم في نقل وتوطين أفضل الممارسات داخل منظومة الرعاية الصحية، ودعم جهود الهيئة في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز، وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار د أحمد طه، رئيس الهيئة إلى أن شهادات التميز الإكلينيكي تمثل مستوى متقدما من التطوير بعد الحصول على الاعتماد، حيث تركز على تحسين النتائج الصحية للمرضى، وتعزيز كفاءة الفرق الطبية، وترسيخ ثقافة القياس والتقييم والتحسين المستمر، خاصة في التخصصات الحرجة ذات التأثير المباشر على معدلات الوفاة والإعاقة، وفي مقدمتها خدمات رعاية السكتة الدماغية.

وأضاف، أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية المتخصصة يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية، موضحا أن البرنامج يستهدف تأهيل أساتذة واستشاريي المخ والأعصاب من مختلف الجامعات المصرية كمقيمين إكلينيكيين على معايير التميز الإكلينيكي لوحدات السكتة الدماغية، بما يعزز من جاهزية المنشآت الصحية لتقديم خدمات متكاملة وآمنة وفق المعايير الدولية.

 شارك في تقديم البرنامج عدد من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال رعاية السكتة الدماغية، من بينهم د. السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئةـ رئيس لجنة إعداد معايير التميز الإكلينيكي، د. جيراراج بانديان، رئيس المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، د. فاليريا كاسو، أستاذة طب الأعصاب وأمينة صندوق المنظمة العالمية للسكتة الدماغية والرئيسة المشاركة للجنة الاعتماد بالمنظمة، د. روبال سيداني، مسؤولة الاعتماد العالمية بالمنظمة ومسؤولة برنامج RES-Q العالمي.

