مينا ماهر: النهاردة عيد ميلاد ملك اللعبة أحمد الأحمر

هنأ الإعلامي مينا ماهر اللاعب أحمد الأحمر نجم الزمالك في كرة اليد بمناسبة عيد ميلاد.

أحمد الاحمر

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" النهاردة عيد ميلاد ملك اللعبة، أحمد الأحمر ".

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تجديد تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب أحمد الأحمر نجم كرة اليد.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد المصرية يجدد تعاقده من جديد مع نادي الزمالك لمدة موسم".

ويُعد أحمد الأحمر من أبرز أساطير كرة اليد في تاريخ الزمالك والمنتخب المصري، إذ لعب دورًا محوريًا في التتويج بالعديد من الألقاب، وشارك في بطولات عالمية وأولمبية، تاركًا بصمة لا تُنسى في تاريخ اللعبة.