‏شيله من ع الشاحن..إبراهيم فايق يعلن عن صفقة الأهلي الجديدة

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن صفقة جديدة للنادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب إبراهيم فايق:‏شيله من ع الشاحن.. هادي رياض أهلاوي بنسبة ١٠٠٪.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.