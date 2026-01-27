مروان عثمان: سعيد بأول أهدافي مع الأهلي.. وأعتز بثقة الجهاز الفني

مروان عثمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عبر عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع الأهلي خلال مباراة وادي دجلة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.
وأوضح: الحمد لله على تسجيل أول هدف لي بقميص الفريق، وهو ما لم يكن يتحقق لولا مساعدة زملائي اللاعبين في الفريق، وأتمنى أن تكون الفترة القادمة أفضل للفريق وللجميع.
وأضاف: بالتأكيد ثقة كبيرة من الجهاز الفني أن يمنحني الفرصة في المباريات الماضية، وهو ما أعتز به بشدة، ارتداء قميص الأهلي مسئولية كبيرة، ولا بد أن أكون على قدرها.
وأشار مروان عثمان إلى أن الجهاز الفني يدعمه بشدة وكذلك اللاعبون، وأنه وجد مساندة من الجميع داخل وخارج الملعب، مما ساعده على الانسجام بشكل سريع.
وألمح إلى أن الأهلي يلعب على الفوز في كل المباريات، وأن جمهور الأهلي يمثل دافعًا كبيرًا لتحقيق الإنجازات، فيما شدد على أن الفريق سوف يقدم كل ما لديه من أجل الفوز في مباريات دوري أبطال إفريقيا المقبلة.