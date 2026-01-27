الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات ييس توروب بشأن حارسي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :توروب:اتفقت مع الشناوي وشوبير على التدوير في مركز حراسة المرمى ومن ثم تقييم المستوى ولكن الثنائي قدموا أداء مميز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.