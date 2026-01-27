ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتوج أحمد سيد زيزو بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي ووادي دجلة، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مواجهة الفريقين في الدوري.

ترتيب الدوري المصري

1 سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

2 بيراميدز 27 نقطة

3 الأهلي 26 نقطة

4 وادي دجلة 23 نقطة

5 الزمالك 22 نقطة

6 المصري 20 نقطة

7 زد 20 نقطة

8 إنبي 19 نقطة

9 سموحة 19 نقطة

10 بتروجيت 19 نقطة

11 الجونة 18 نقطة

12 البنك الأهلي 17 نقطة

13 مودرن سبورت 17 نقطة

14 غزل المحلة 16 نقطة

15 المقاولون العرب 13 نقطة

16 حرس الحدود 13 نقطة

17 فاركو 12 نقطة

18 الجيش 11 نقطة

19 كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

20 الاسماعيلي 10 نقاط

21 الاتحاد 8 نقاط