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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب بروكسي بعد تصريحاته المثيرة: لم أقصد الإساءة للزمالك وتألمت لحاله

محمد حامد مدرب بروكسي
محمد حامد مدرب بروكسي
إسلام مقلد

خرج محمد حامد، المدير الفني لنادي بروكسي، اليوم الأحد، عن صمته ليُوضح حقيقة تصريحاته التي أثارت جدلًا واسعًا بعد الفوز الودي الذي حققه فريقه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا أن كلماته تم فهمها بطريقة خاطئة ولم يكن يقصد على الإطلاق التقليل من شأن النادي الأبيض.

وكانت تصريحات سابقة لحامد بشأن تقييمه لصفقات الزمالك الجديدة قد أثارت موجة من الغضب بين جماهير القلعة البيضاء، ووصل الأمر إلى انتقاده بشكل علني من خلال قناة الزمالك الرسمية، ما دفعه للخروج وتوضيح موقفه.

وقال حامد خلال مداخلة إذاعية: "الزمالك نادٍ كبير وعريق، ولا يمكن لأي شخص التقليل منه. الأهلي والزمالك هما عماد الكرة المصرية، ولا خلاف على ذلك. كلامي تم تحريفه أو تفسيره بطريقة غير دقيقة".

وأضاف مدرب بروكسي: "كل ما قلته للصحفي هو أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على مستوى الصفقات الجديدة، ولم أهاجم أحدًا. لكن فوجئت برد فعل عنيف من قناة الزمالك، وهذا آلمني كثيرًا لأنني في الأساس زملكاوي، وجميع أفراد عائلتي يشجعون الزمالك".

وأعرب حامد عن حزنه لما يمر به نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، قائلًا: "ربما جاء كلامي من منطلق الغيرة على الزمالك، لأن حال الفريق لا يسر أي مشجع حقيقي. حين تنظر إلى صفقات الأهلي وترى المقارنة، تشعر بوضوح أن الزمالك لم يُوفَّق بالشكل المطلوب، لكن هذه مجرد رؤية فنية وليست إساءة".

وأوضح أن الحكم على أي فريق أو صفقة يجب أن يكون من خلال المنافسات الرسمية وليس المباريات الودية، مشيرًا إلى أن اللقاء الودي كان فرصة لاكتشاف بعض النقاط الفنية، وليس مقياسًا على الوضع العام للفريق.

وتابع حديثه: "الزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن من وجهة نظري هناك أسماء رحلت كانت أكثر تأثيرًا، مثل مصطفى شلبي، الذي يُعد من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركزه في الفترة الأخيرة، وأعتقد أنه يتفوق فنيًا على من يلعبون حاليًا في نفس المركز".

واختتم حامد حديثه بتأكيده أنه يحترم الزمالك وجماهيره، ولم يكن في نيته المساس بكبرياء النادي أو التقليل من قيمته، مضيفًا: "أتمنى أن يتفهم الجميع موقفي، لأنني لا أقبل أن يتم وصفي بمن يُهاجم ناديًا أعتز به، وأتمنى أن أرى الزمالك يعود كما كان دائمًا في مقدمة الأندية العربية والإفريقية".

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