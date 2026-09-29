قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر
فانس: نعتقد أن المرشد الإيراني لا يزال على قيد الحياة لكنه ليس منخرطا في الأمور اليومية
نائب ترامب: هناك مجال للتوصل لاتفاق مع إيران بشرط واحد
سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار
روسيا تحذر من رد نووي على أي حصار لكالينينجراد
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. هل نشهد سقوط أمطار؟
لا نية لرحيله.. الزمالك يرفض عرضًا ليبيًا لضم أحمد فتوح
الرئيس السيسي يهنئ ألمانيا بذكرى يوم الاتحاد
الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
كرة يد.. الزمالك يفوز على بينهيروس البرازيلي وينافس على برونزية كأس العالم
خاطئة ومضللة.. هيئة الدواء تشن حملات علي الإعلانات غير المرخصة| صور
تصفيات أمم أفريقيا.. مرموش وهيثم وزيكو يقودون هجوم مصر أمام جنوب السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلمانى لإنقاذ المناطق الصناعية القديمة وإعادة تشغيل المنشآت المتعثرة

محمد زين الدين، عضو مجلس النواب
محمد زين الدين، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بشأن خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية القديمة، وإعادة تأهيل بنيتها الأساسية بما يتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.


مؤكداً أن تطوير المناطق الصناعية القائمة يجب أن يمثل أولوية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية، خاصة أن هذه المناطق تضم استثمارات ومصانع وقاعدة إنتاجية قائمة بالفعل، ومن ثم فإن إعادة تأهيلها قد تكون أكثر سرعة وأقل تكلفة من إنشاء تجمعات صناعية جديدة بالكامل، فضلًا عن قدرتها على استيعاب توسعات واستثمارات إضافية واعادة تشغيل المشروعات الصناعية المتعثرة
وأشار إلى أن بعض المناطق الصناعية تعاني من مشكلات متراكمة في الطرق الداخلية، وشبكات المياه والصرف الصناعي، والكهرباء والغاز، والإنارة، والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يرفع تكاليف التشغيل ويؤثر على كفاءة المصانع وقدرتها على المنافسة محليًا وخارجيًا متسائلاً : هل تمتلك الحكومة خريطة دقيقة للمناطق الصناعية القديمة تحدد حالة كل مرفق وأولوية تطويره وفقًا لحجم الاستثمارات والإنتاج وفرص العمل؟ ولماذا لا يتم تطبيق نظام «الأولوية الصناعية» في تطوير البنية الأساسية، بحيث تبدأ الحكومة بالمناطق التي يمكن أن يؤدي تطويرها إلى إعادة تشغيل أكبر عدد من المصانع المتوقفة وزيادة الإنتاج سريعًا؟
كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : هل تدرس الحكومة إشراك القطاع الخاص والمطورين الصناعيين في إعادة تأهيل المناطق القائمة، وفق عقود أداء تضمن جودة الخدمات وسرعة التنفيذ، بدلًا من تحميل الموازنة العامة كامل التكلفة؟ وما خطة تحويل المناطق الصناعية القديمة إلى مناطق صناعية ذكية وخضراء من خلال الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه والمخلفات، والعدادات الذكية، والخدمات الرقمية، بما يخفض تكلفة الإنتاج ويعزز القدرة التصديرية؟.

تعميق التصنيع المحلي


وأكد " زين الدين " أن تنفيذ برنامج متكامل لتطوير هذه المناطق سيحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، في مقدمتها خفض تكلفة الإنتاج، ورفع كفاءة المصانع، وتشغيل الطاقات المعطلة، وجذب استثمارات جديدة، وزيادة فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الواردات، وزيادة الصادرات مشدداً على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتطوير المناطق الصناعية القديمة، مع تحديد المسؤوليات ومصادر التمويل ومؤشرات قياس الأداء، حتى تتحول البنية الصناعية القائمة إلى قاطرة جديدة للإنتاج والتشغيل والتصدير، بدلًا من استمرار إهدار طاقات واستثمارات قائمة بالفعل

محمد عبد الله زين الدين لجنة الاقتراحات مجلس النواب المصانع المصانع المتعثرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

ترشيحاتنا

القوات المسلحة

يناير 2027.. دفعة جديدة من أطباء الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط بالقوات المسلحة

وزارة العدل

استعلم عن نتيجة امتحان وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل.. من هنا

فرص عمل

وزارة العمل تعلن عن 958 وظيفة في 12 محافظة.. تفاصيل وطريقة التقديم

بالصور

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد