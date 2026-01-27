بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن اقتراب صفقة جديدة للنادي الاهلي وهو الانجولي كاموش.

و كتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :‏رتوش أخيرة ‏حط كاموش على الشاحن بنسبة ٩٨ ٪ أهلاوي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.