سيف زاهر :الأهلي تسلم الاستغناء الخاص بهذا الاعب.. تفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر عن اقتراب صفقة جديدة للنادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر:‏ تقارير.. الأهلي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب هادي رياض و يصبح أهلاوي .

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.