بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
رياضة

محمد صلاح ينشر صور جديدة من مرانه.. تفاصيل

باسنتي ناجي

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول عدة صور جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري.

محمد صلاح 

وظهر محمد صلاح في الصورة أثناء مرانه اليومي مع نادي ليفربول.

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة حاسمة بين ليفربول الإنجليزي وكاراباج الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا حيث يسعى بطل الدوري الإنجليزي إلى حسم تأهله المباشر إلى دور الـ16 وسط أنظار تتجه نحو نجمه المصري محمد صلاح الذي بات رمزا للإبداع والهجوم الناري للفريق في مباراة قد تحمل له ولزملائه أرقاما قياسية جديدة في البطولات الأوروبية.

ترتيب الفريقين وموقف التأهل
ويحتل ليفربول المركز الرابع في مجموعته برصيد 15 نقطة فيما يمتلك كاراباج 10 نقاط بالمركز الـ18، ليصبح لليفربول في موقف مريح إذ يكفيه تحقيق الفوز على أرضه لضمان التأهل المباشر دون الحاجة للالتفات إلى نتائج الفرق الأخرى أو الدخول في حسابات معقدة.

وحال اكتفى الفريق بالتعادل ستظل فرص التأهل قائمة، لكنها ستعتمد على نتائج باقي الفرق، خاصة مع اشتعال المنافسة بين 8 أندية تتساوى عند 13 نقطة أبرزها مانشستر سيتي باريس سان جيرمان برشلونة وأتلتيكو مدريد، ما يجعل ترتيب المراكز الثمانية الأولى مفتوحا على كل الاحتمالات.

وحال الخسارة بالجولة الختامية، فإن ليفربول لن يفقد آماله تمامًا، لكنه سيدخل في حسابات شديدة التعقيد إذ سيتوقف مصيره على تعثر عدد من منافسيه المباشرين، لتصبح بطاقة العبور مرهونة بنتائج الآخرين.

محمد صلاح والأرقام القياسية
ويترقب عشاق ليفربول والأرقام التاريخية إسهام محمد صلاح وزميله دومينيك سوبوسلاي في تحطيم الأرقام القياسية خلال اللقاء. 

ووفقا للموقع الرسمي للنادي إذا تمكن سوبوسلاي من التسجيل في مباراة كاراباج، سينضم إلى قائمة تاريخية من اللاعبين الذين تمكنوا من تسجيل أهداف في أربع مباريات أوروبية متتالية لتصبح القائمة كالتالي: روجر هانت وروبي فاولر وستيفن جيرارد (مرتين) وجبريل سيسيه ومحمد صلاح (مرتين).

ويعكس ذلك الأثر الكبير الذي يتركه لاعبو ليفربول في البطولات الأوروبية ويزيد من أهمية لقاء الغد الذي يمثل فرصة للفريق لإظهار قوته الهجومية وتأمين مركز متقدم في دور المجموعات قبل خوض مرحلة خروج المغلوب.


ومواجهة الغد بين ليفربول وكاراباج تبدو سهلة نظريا لكنها تحمل أهمية تاريخية لكل من الفريق واللاعبين خاصة محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي مع بقاء مصير التأهل في يد ليفربول ويتيح له التحكم بمصيره بنفسه قبل الدخول في أي حسابات معقدة مع فرق المجموعة.

محمد صلاح ليفربول الاهلي

