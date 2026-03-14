عملية بقيمة 250 ألف جنيه.. برنامج «أبواب الخير» يدعم طفلة تعاني من تشوهات بالوجه

للعام التاسع على التوالي يعود برنامج "أبواب الخير" للإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر أثير إذاعة راديو مصر، خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا، ويعاد في السابعة مساءً بعد الإفطار.

ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري، ويستمر في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وفي حلقة أمس من البرنامج، تلقى البرنامج اتصالا هاتفيا، حيث تبين أن السيدة هند رياض تحتاج إلى عملية تجميل تشوهات في الوجه وسقف الحلق لابنتها بتكلفة 250 ألف جنيه.

وقالت إن ظروفها المادية صعبة، وهي متزوجة وعندها بنت ولدت ولديها تشوهات بالوجه وسقف الحلق.

وأضافت: “البنت عندها دلوقتى 3 سنين، وذهبنا للعديد من الأطباء وقالوا إنها محتاجة عملية تجميل تشوهات في الوجه وسقف الحلق بتكلفة 250 ألف جنيه”.

وتابعت: “زوجي شغال أرزقى على قد حاله باليومية، ومعاش بنتي 800 جنيه، يدوبك مكفى الأدوية بتاعتها. البنت على طول تعبانة معاها ومش بتاكل بسبب تشوهات سقف الحلق، ومحتاجة العملية ضرورى”.

وزف الليثي البشرى إلى الأم بأن البرنامج يتحمل تكاليف العملية كاملة وسط سعادتها وفرحتها.

على جانب آخر، يقدم البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية، كما يقدم عددا كبيرا من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.

برنامج أبواب الخير

كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات.

ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم من خلال تلقي الاتصالات الهاتفية بشكل مفاجئ على الهواء طوال شهر رمضان.

فكرة البرنامج تأتي من خلال التواصل مع المستمعين على الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين ومتابعي البرنامج في نفس اللحظة.