أول قرار من ييس توروب بعد فوز الأهلي على وادي دجلة بالدوري

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار ييس توروب بعد فوز الاهلي على وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة بعد الفوز على وادي دجلة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة، فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.