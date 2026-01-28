500 ألف دولار.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تفاصيل صفقة المهاجم إيلتسن كامويش للنادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن: “مصدر في الأهلي: اتفقنا مع نادي ترومسو النرويجي على ضم لاعبهم الأنجولي، المهاجم إيلتسن كامويش، مقابل 500 ألف دولار لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وضع بند أحقية الشراء بمقابل مادي مليون دولار”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة، فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.