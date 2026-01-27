تألقه مع الأهلي.. مروان عثمان يقترب من معسكر المنتخب في مارس

قال الإعلامي جمال الغندور أن مصدر داخل منتخب مصر، أكد أن حسام حسن يراقب أداء مروان عثمان مهاجم الأهلي منذ تواجده في سيراميكا ويأمل في تطوير مستواه الفني والبدني لحل مشكلة هجوم الفراعنة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"مروان عثمان سيتواجد في معسكر منتخب مصر خلال شهر مارس المقبل، حال استمرار توروب في الاعتماد عليه ونجاح اللاعب في تحقيق الإضافة المطلوبة للنادي الأهلي على مستوى مركز رأس الحربة".

وتابع :"حسام حسن سيعيد حساباته على مستوى مركز رأس الحربة والمنافسة بين مروان عثمان وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي وصلاح محسن مهاجم المصري ومروان حمدي مهاجم بيراميدز".