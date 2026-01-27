وليد صلاح الدين: أطالب جماهير الأهلي بدعم الفريق وعدم الالتفات للشائعات في السوشيال ميديا ولدينا مباريات هامة في الفترة المقبلة

اكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي علي أهمية دعم جماهير الأهلي للفريق.

وليد صلاح الدين

وقال وليد صلاح الدين عبر تصريحات إذاعيه :"أطالب جماهير الأهلي بدعم الفريق وعدم الإلتفات للشائعات في السوشيال ميديا ولدينا مباريات هامة في الفترة المقبلة".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة، فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.