أحمد حسن يكشف تطورات صفقة كامويش مع الأهلي

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن استمرار مشاركة البرتغالي صاحب الأصول الأنجولية إيلتسن كامويش، لاعب ترومسو النرويجي، في التدريبات مع فريقة رغم أنباء تعاقده مع الاهلي.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " إيلتسن كامويش صفقة الأهلي المنتظرة يشارك في مران نادي ترومسو النرويجي اليوم رغم أنباء إتمام تعاقده مع القلعة الحمراء



ودخل النادي الأهلي مرحلة متقدمة في مفاوضاته لضم اللاعب كامويش قادمًا من نادي ترومسو النرويجي، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق مبدئي مع نادي ترومسو يقضي بضم كامويش على سبيل الإعارة، مع وضع بند أحقية الشراء بنهاية فترة الإعارة، في خطوة تعكس رغبة النادي في تقييم اللاعب فنيًا قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي.