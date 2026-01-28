شوبير: ما حدث في مباراة وادي دجلة مؤشر قوي على تغييرات هجومية بالأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن قرار المدير الفني ييس توروب بالدفع بطاهر محمد طاهر كرأس حربة خلال مباراة الأهلي أمام وادي دجلة، مع بقاء جراديشار على مقاعد البدلاء، يُعد مؤشرًا واضحًا على تراجع فرص استمرار اللاعب داخل الفريق.



وأشار شوبير إلى أن هذا القرار يتزامن مع اقتراب الأهلي من حسم صفقة اللاعب كاموتش، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ما يعزز الشكوك حول مستقبل جراديشار.



كما انتقد شوبير ما يتردد في الإعلام عن تضارب الأدوار داخل ملف التعاقدات، وحديث الأرقام المتباينة د ، مؤكدًا أن هذه الصورة لا تعكس طريقة إدارة النادي الأهلي المعروفة بالوضوح والنظام.



واختتم شوبير حديثه بالتشديد على ضرورة التعامل بعقلانية مع الأخبار المتداولة، مؤكدًا أن الأهلي لا يُدار بعشوائية، ومتسائلًا عن أسباب تغير أسلوب إدارة الملفات في الفترة الأخيرة.