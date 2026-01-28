شوبير عن فوز الأهلي علي وادي دجلة: أداء ممتع ولعب حلو أوي

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي فوز الاهلي على وادي دجلة ، بثلاثية مقابل هدف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير : الأداء ممتع ولعب كورة حلو أوي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.