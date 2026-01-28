رضا عبد العال يوجه رسائل نارية لـ توروب بسبب نجم الأهلي

فتح رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، النار على ييس توروب، المدير الفني للأهلي، بسبب عدم الدفع بـ المغربي أشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي أمام وادي دجلة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر قناته علىموقع الفيديوهات «يوتيوب»: «كل تغييرات توروب كانت كلها مجاملات علشان يلعب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر».

أضاف: «ليّ تعليق على أشرف بن شرقي إزاي يقعد دكة لناس في الملعب هو أعلى منهم.. إزاي يلعب عليه زيزو».

تابع: «قبل فترة كأس الأمم كان هو اللي شايل الفرقة لوحده، اه تريزيجيه مداري شوية لأنه بيهدف، ولكن في لعيبة تانية كانت بتهجص في الملعب وبتتساب، وزيزو النهاردة يأخد نجم المباراة على إمام عاشور عليه علامات استفهام كبير».

ونجح الأهلي في العودة لطريق الانتصارات، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.