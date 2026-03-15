الحشيش والآيس والاستروكس| تفاصيل حبس 3 عاطلين في ترويج المخدرات بالمرج

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما في منطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الحشيش والآيس والاستروكس



وكانت وردت معلومات للمقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تفيد قيام 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة، بالاتجار بمخدر «الحشيش والآيس والاستروكس» بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، وتبين من صحتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد حسام رضا والنقيب عاصم أشرف معاونا مباحث القسم والقورة المرافقة لهم من ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش والآيس والاستروكس، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات نشاطهم الإجرامي، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم، أقرا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.