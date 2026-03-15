البحرين تعلن تدمير 125 صاروخا و211 طائرة مسيرة إيرانية
محافظ القاهرة: انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد 15 مارس 2026
ناردين جرس لاعبة وادي دجلة تتأهل إلى نهائي لبطولة أسبوع الإسكواش للسيدات 2026
وفاة الأنبا مكسيموس يوحنا الأول وتشييع جثمانه اليوم بالمقطم
صواريخ إيران تضرب قلب تل أبيب.. تقارير عن إصابات وأضرار في وسط المدينة
مصر تدعم الأشقاء.. وزير الخارجية يبدأ جولة تنسيق وتشاور وتضامن مع دول الخليج
المملكة المتحدة: ندرس إمكانية الكشف عن الألغام في مضيق هرمز وإزالتها
الشيخ محمد بن زايد يحتفل بـيوم الطفل الإماراتي: سلامة وسعادة أطفالنا أولوية قصوى
إسرائيل تحدد موعدا محتملا لإنهاء الحرب ضد إيران
كسوف حير العلماء 27 قرنا.. كشف أحد أقدم ألغاز الشمس
22% عائد شهري في السنة الأولى.. شهادة البنك الأهلي البلاتينية تغير قواعد الادخار
حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

مروة فاضل

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم بين اتوبيسين وسيارة ميكروباص بمنطقة الجزار بمدينة السادات. 

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة السادات بوقوع حادث تصادم بمنطقة الجزار التابعة لدائرة مركز ومدينة السادات بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية “م.ق.ص” 4672 وأتوبيسين يحملان لوحات “م.ق.ر” 6739 و"م.ي.ا" 4825.

بالانتقال تبين مصرع شخص وهو “ ع. ي” 30 سنة اخصائي رقابة جودة ومقيم بمركز بدر بمحافظة البحيرة. 

كما أُصيب 5 أشخاص آخرين وهم “ أ.ن” 20 سنة عامل،  و" م.م" 29 سنة عامل ومقيم بمركز بدر، و “ك.ب” 42 سنة سائق الميكروباص من مركز بدر، و “ آ.ط” 34 سنة مشرفة بأحد المصانع ومقيمة بالخطاطبة، و" إ.إ" 22 سنة عاملة ومقيمة بقرية الأخماس.

وتم نقل المتوفي والمصابين إلي مستشفى السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

الإيجار القديم

بخلاف الـ 15% سنويا .. الحد الأدنى للزيادة الشهرية بـ الإيجار القديم

الأجور

غير المنتظرة من الحكومة .. علاوات إضافية لهؤلاء الموظفين

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

1000 طالب.. تفاصيل تنظيم أسرة "طلاب من أجل مصر" حفل إفطار جماعي بساحة الجامعات

صورة أرشيفية

كيف استعدت وزارة الأوقاف للاحتفال بليلة القدر

التصالح

فرصة جديدة لاستخراج بطاقة العقار.. تفاصيل جديدة عن التصالح في مخالفات البناء

بالصور

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد