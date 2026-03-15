مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم بين اتوبيسين وسيارة ميكروباص بمنطقة الجزار بمدينة السادات.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة السادات بوقوع حادث تصادم بمنطقة الجزار التابعة لدائرة مركز ومدينة السادات بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية “م.ق.ص” 4672 وأتوبيسين يحملان لوحات “م.ق.ر” 6739 و"م.ي.ا" 4825.

بالانتقال تبين مصرع شخص وهو “ ع. ي” 30 سنة اخصائي رقابة جودة ومقيم بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

كما أُصيب 5 أشخاص آخرين وهم “ أ.ن” 20 سنة عامل، و" م.م" 29 سنة عامل ومقيم بمركز بدر، و “ك.ب” 42 سنة سائق الميكروباص من مركز بدر، و “ آ.ط” 34 سنة مشرفة بأحد المصانع ومقيمة بالخطاطبة، و" إ.إ" 22 سنة عاملة ومقيمة بقرية الأخماس.

وتم نقل المتوفي والمصابين إلي مستشفى السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.