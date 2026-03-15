تكريم 300 من حفظة القرآن الكريم بجوائز مالية قيمة في المنوفية

شهدت قرية سملاي التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، أجواء روحانية مميزة خلال احتفالية كبيرة لتكريم 300 من حفظة القرآن الكريم من مختلف الأعمار، وذلك تقديرا لجهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعا لهم على الاستمرار في التفوق الديني والعلمي.

وقال محمود عبدالغني رئيس مركز شباب سملاي، أنه جرى خلال الحفل توزيع جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير ودروع وشهادات تقدير على الفائزين، وسط حضور عدد من القيادات الشعبية وأهالي القرية وأولياء الأمور، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعزز من مكانة حفظة القرآن الكريم ويحفز الأجيال الجديدة على الاقتداء بهم والسير على خطاهم.

واضاف ، أن المسابقة جرى الإسهام فيها من خلال جهود ذاتية من أهالي القرية، بينما تولى أبناء مركز شباب سملاي مهمة الإعداد والتنظيم، وأن المسابقة جاءت في خمسة مستويات مختلفة وفق مقدار الحفظ، حيث جرى تكريم الفائزين وتقديم جوائز مالية قيمة لهم، كل بحسب المستوى الذي شارك فيه، في إطار تشجيع الأطفال والشباب على حفظ القرآن الكريم والاهتمام به.