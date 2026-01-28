قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم.. تفاصيل
رياضة

شوبير: هجوم بعض الإعلاميين على مسؤولي الأهلي غير مبرر

شوبير
شوبير
منار نور

هاجم الإعلامي أحمد شوبير بعض الإعلاميين وصنّاع المحتوى، بسبب الانتقادات المتزايدة الموجهة لمسؤولي النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله من أخبار لا يعكس الواقع داخل القلعة الحمراء.


وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن مباراة وادي دجلة شهدت لقطة مهمة، تمثلت في مشاركة طاهر محمد طاهر كمهاجم صريح، بينما جلس جراديشار على مقاعد البدلاء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعطي مؤشرًا فنيًا قد يُفسَّر بشكل خاطئ على أنه تمهيد لرحيل اللاعب.


وأضاف أن هناك حديثًا متزايدًا حول اقتراب الأهلي من حسم صفقة المهاجم كاموش، مؤكدًا أن الجدل الدائر حول قيمة الصفقة سواء كانت إعارة أو بيعًا، لا أساس له من الصحة، منتقدًا ما يُثار عن وجود خلافات أو تدخلات من بعض مسؤولي النادي في أرقام التعاقدات.


واختتم شوبير حديثه بالتأكيد، على أن الهجوم على وليد وأُسامة هلال تصاعد بشكل غير مبرر، مشددًا على أن الأهلي لم يُدار يومًا بهذه الطريقة، وموجّهًا حديثه للإعلاميين واليوتيوبرز بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.

شوبير الاهلي مسؤولي الاهلي

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

