شوبير: هجوم بعض الإعلاميين على مسؤولي الأهلي غير مبرر

هاجم الإعلامي أحمد شوبير بعض الإعلاميين وصنّاع المحتوى، بسبب الانتقادات المتزايدة الموجهة لمسؤولي النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله من أخبار لا يعكس الواقع داخل القلعة الحمراء.



وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن مباراة وادي دجلة شهدت لقطة مهمة، تمثلت في مشاركة طاهر محمد طاهر كمهاجم صريح، بينما جلس جراديشار على مقاعد البدلاء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعطي مؤشرًا فنيًا قد يُفسَّر بشكل خاطئ على أنه تمهيد لرحيل اللاعب.



وأضاف أن هناك حديثًا متزايدًا حول اقتراب الأهلي من حسم صفقة المهاجم كاموش، مؤكدًا أن الجدل الدائر حول قيمة الصفقة سواء كانت إعارة أو بيعًا، لا أساس له من الصحة، منتقدًا ما يُثار عن وجود خلافات أو تدخلات من بعض مسؤولي النادي في أرقام التعاقدات.



واختتم شوبير حديثه بالتأكيد، على أن الهجوم على وليد وأُسامة هلال تصاعد بشكل غير مبرر، مشددًا على أن الأهلي لم يُدار يومًا بهذه الطريقة، وموجّهًا حديثه للإعلاميين واليوتيوبرز بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.