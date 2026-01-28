الغندور يهنئ هادي رياض بعد انتقاله للأهلي

حرص خالد الغندور علي تهنئة اللاعب هادي رياض بعد انتقاله رسميا الي صفوف النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :مبروك هادي رياض في الأهلي.

وأعلن نادي بتروجت رحيل هادي رياض مدافع الفريق البترولي عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وانتقاله إلى النادي الأهلي في صفقة بيع نهائي.

ووجهت الصفحة الرسمية لنادي بتروجيت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الشكر لـ هادي رياض على الفترة التي قضاها ضمن صفوف النادي البترولي معلنة رحيله عن صفوف الفريق.

وأنهى النادي الأهلي رسميًا صفقة ضم اللاعب هادي رياض مقابل 35 مليون جنيه، ومن المقرر الإعلان الرسمي خلال ساعات.