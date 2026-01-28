رسميا.. بتروجيت يعلن رحيل صخرة دفاعاته إلي الأهلي

أعلن نادي بتروجت رحيل هادي رياض مدافع الفريق البترولي عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وانتقاله إلى النادي الأهلي في صفقة بيع نهائي.

ووجهت الصفحة الرسمية لنادي بتروجيت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الشكر لـ هادي رياض على الفترة التي قضاها ضمن صفوف النادي البترولي معلنة رحيله عن صفوف الفريق.

وأنهى النادي الأهلي رسميًا صفقة ضم اللاعب هادي رياض مقابل 35 مليون جنيه، ومن المقرر الإعلان الرسمي خلال ساعات.



تفاصيل الصفقة:

وتشمل تفاصيل الصفقة سداد 30 مليون جنيه على قسطين: الأول فور توقيع العقد، والثاني بعد شهر، قيمة كل قسط 15 مليون جنيه.

5 مليون جنيه إضافية كبند محفز في حال تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وتأتي الصفقة ضمن تعزيزات الأهلي استعدادًا للمنافسات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري، مع توقع أن يلعب هادي رياض دورًا مهمًا في التشكيل الأساسي للفريق.