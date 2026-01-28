مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي.. ناقد رياضي يعلن

كشف الناقد الرياضي إسلام فؤاد عن كواليس مهمة داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن المهاجم مروان عثمان نجح في تقديم أوراق اعتماده مبكرًا لجماهير القلعة الحمراء، وبات من الصفقات التي يعول عليها الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن اللاعب يحظى بدعم جماهيري كبير منذ مشاركته الأولى، مشيرًا إلى أن أداءه داخل الملعب يعكس قدراته الهجومية المميزة.

وتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم، بل وذهب إلى تشبيهه بالنجم السابق عماد متعب حال استمرار الدعم الجماهيري له.

وأوضح أن محمد الشناوي لا يزال الحارس الأول للنادي الأهلي ومنتخب مصر، منوهًا بأن خبراته الكبيرة تمنحه الأفضلية، في الوقت الذي يتم فيه تجهيز مصطفى شوبير تدريجيًا ليكون الحارس الأساسي مستقبلًا، مع منحه فرصًا متزايدة في المباريات الكبرى.

وشدد على أن شادي رياض أصبح قريبًا من ارتداء القميص الأحمر، واصفًا الصفقة بالناجحة نظرًا لصغر سن اللاعب وقدراته الفنية، مؤكدًا أنه سيمثل إضافة قوية لخط الدفاع خلال الفترة المقبلة.

وأعلن عن مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي، وقال إن الساعات المقبلة سيكون هناك مهاجم أفريقي، سينضم لـ صفوف النادي الأهلي، مؤكدا أن أليو ديانج مستمر مع الفريق وسيتم تجديد عقده في الفترة المقبلة.