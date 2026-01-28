قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
أخبار البلد

التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

اعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز القيادة الجامعية المؤهلة، وتطوير منظومة التعليم العالي بالجامعات الأهلية وفق رؤية مصر 2030.

وتهدف أمانة مجلس الجامعات الأهلية، إلى اختيار شخصية قيادية لكل جامعة أهلية، تكون ذات خبرات أكاديمية وإدارية سابقة، وتمتلك القدرة على قيادة الجامعة وإحداث تطوير مؤسسي يحقق أهداف إنشائها، لا سيما في ضوء فلسفة الجامعات الأهلية كجامعات من الجيل الرابع، التي تربط الابتكار مباشرة بالاقتصاد القومي وتعتمد برامج وتخصصات حديثة بينية التخصصات.

ويشترط في المتقدم للمنصب أن يكون حسن السمعة، ومتدرجًا في المناصب الأكاديمية والإدارية، وحاصلًا على شهادات ودورات تدريبية في القيادة الجامعية، وقادرًا على وضع رؤية استراتيجية ملهمة تدعم شراكات الجامعة مع المجتمع والصناعة، وتعزز ريادة الأعمال والابتكار والمسؤولية المجتمعية.

ويُتاح للراغبين في التقدم الاطلاع على الشروط التفصيلية وتسليم الأوراق المطلوبة بمقر أمانة مجلس الجامعات الأهلية بحي السفارات بمدينة نصر – محافظة القاهرة، اعتبارًا من يوم الأربعاء 28 يناير 2026 وحتى يوم الأحد 8 فبراير 2026، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا. وتشمل الأوراق المطلوبة نسخة أصلية و5 نسخ إلكترونية على CD أو Flash Drive، وتشمل طلب الترشح، صورة بطاقة الرقم القومي، بيان حالة رسمي، السيرة الذاتية بالعربية والإنجليزية، صورة شخصية حديثة، خطة تطوير الجامعة، وشهادة قانونية بعدم وجود جزاءات أو تحقيقات أو أحكام.

كما يوضح الجدول الزمني لاختيار الرئيس وفق القرارات الوزارية ذات الصلة، بدءًا بالإعلان عن شغل المنصب، والتقديم للأوراق، وإعلان القائمة المبدئية، وتلقي الطعون، وإعلان القائمة النهائية، وصولًا إلى إجراء المقابلات النهائية مع المرشحين، والتي ستُحدد مواعيدها بعد اجتماع لجنة البت في الطعون.

وتؤكد أمانة مجلس الجامعات الأهلية أن عملية اختيار رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية ستتم بشفافية ودقة، لضمان اختيار شخصية قيادية تمتلك الخبرة والقدرة على تطوير الجامعة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما يسهم في رفع جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

