وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير التعليم العالي يبحث توسيع شبكة نوادي اليونسكو بالجامعات

نهلة الشربيني

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، بحضور الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات وأمين عام اللجنة الوطنية المصرية والدكتورة هالة عبد الجواد مساعد الأمين العام لشئون اليونسكو باللجنة الوطنية المصرية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة وتطوير العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تعميق التعاون مع منظمة اليونسكو في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشيدًا بدور الدكتورة نوريا سانز في تسهيل التعاون المشترك، وذلك خلال فترة عملها كمديرة للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز دور مكتب اليونسكو بالقاهرة بما يتواكب مع الاحتياجات الحالية لمصر والمنطقة، ودعم قدرات الكوادر الفنية والإدارية، وتسهيل التواصل مع المنظمات الدولية، بما يعزز فاعلية برامج التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وبحث الطرفان تعزيز كفاءة الكوادر البشرية بالمكتب، بما يسهم في تحسين آليات العمل وتوسيع نطاق المبادرات المشتركة مع الوزارات والمؤسسات البحثية المختلفة.

كما ناقش الاجتماع عددا من ملفات التعاون بين الجانبين، من بينها توسيع شبكة نوادي اليونسكو داخل الجامعات المصرية، ودعم المراكز الإقليمية المعنية بالمياه والبيئة لخدمة المنطقة العربية والإفريقية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة بتعزيز برامج Micro credential كأداة استراتيجية ضمن منظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدًا دور هذه البرامج في تعزيز التعلم مدى الحياة وتمكين الطلاب والمهنيين من صقل مهاراتهم وإعادة تأهيلها، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة ورؤية مصر 2030، مع الالتزام بالمعايير الدولية التي تحددها اليونسكو للاعتراف المتبادل بهذه الشهادات عالميًا.

كما أكد الطرفان التوافق على بحث آفاق التعاون الممكنة لمواجهة التحديات العالمية والشرق الأوسط والمنطقة العربية، ودور الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران التي لديها اتفاقية تعاون مع اليونسكو ودرها المزمع في تقديم الدعم اللازم لخطط إعادة الإعمار في غزة والسودان.

كما ناقش اللقاء تعظيم دور البحث العلمي كأداة لحل تحديات التنمية في المجتمع، مع التركيز على مجالات الصحة، والتكنولوجيا، والعمارة، وحماية التراث الثقافي العربي والإسلامي، وتعزيز العلاقات مع دول شعوب البحر المتوسط، بما يعكس الدور الإقليمي لمصر.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نوريا سانز عن تقديرها للتعاون المثمر مع مصر طوال فترة عملها بالمكتب، مشيدة بدور مصر الإقليمي والدولي في دعم برامج اليونسكو بالمنطقة، مؤكدًة أهمية تعزيز التعاون في مجالات العلوم وبناء القدرات لتحقيق نتائج ملموسة في التعليم والبحث والابتكار، مؤكدة استمرار التعاون المشترك، وتكثيف الجهود لتطوير البرامج والمبادرات العلمية التي تهدف لتعزيز مشاركة الباحثين والعلماء، في خدمة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر.

