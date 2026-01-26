قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يهنئ كليات الجامعات الحكومية الفائزة بجائزة مصر للتميز

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

يتقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة للسادة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الفائزة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه الجامعات المصرية من تطور مؤسسي ملموس، ويجسد نجاحها في تطبيق معايير الجودة والحوكمة والتميز المؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأشارت نتائج الجائزة إلى حصول كلية الهندسة بجامعة المنصورة على المركز الأول، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على المركز الثاني، بينما حققت كلية الهندسة بجامعة عين شمس المركز الثالث، في إنجاز يعكس روح التنافس الإيجابي بين كليات الجامعات الحكومية.

وشدد الوزير على أن هذا التميز جاء نتيجة العمل الجاد والتخطيط المؤسسي السليم، والالتزام بتطبيق محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تستهدف تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية المستدامة وسوق العمل.

وأشاد الوزير بجهود إدارات الجامعات وقيادات الكليات الفائزة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مؤكداً أن هذا التميز يمثل نموذجًا يُحتذى به داخل منظومة التعليم العالي وحافزًا لمواصلة تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز في الجامعات المصرية.

واختتم الوزير تهنئته بالتأكيد على استمرار دعم الوزارة لكافة الجامعات والمؤسسات التعليمية لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز، بما يسهم في بناء الإنسان المصري ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.

التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي

