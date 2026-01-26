قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
أخبار البلد

التعليم العالي: اليوم العالمي للطاقة النظيفة دعم للبحث العلمي وتعزيز للابتكار المستدام

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

تُشارك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إحياء اليوم العالمي للطاقة النظيفة، الذي يوافق 26 يناير من كل عام، تأكيدًا على أهمية التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ودور البحث العلمي والابتكار في دعم جهود التنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تضطلع بدور محوري في دعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة، من خلال تشجيع البحث العلمي التطبيقي، وتطوير التكنولوجيات الحديثة، وإعداد كوادر علمية مؤهلة قادرة على الإسهام في مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد.

وأوضح الوزير أن الجامعات والمراكز البحثية المصرية تشهد توسعًا ملحوظًا في البرامج الأكاديمية والبحثية المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم الإبتكار وريادة الأعمال في هذا المجال، بما يسهم في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى استمرار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تضع الإستدامة والابتكار في مقدمة أولوياتها، وتدعم الشراكات مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، بما يعزز دور الجامعات كمحركات رئيسية للتنمية القائمة على المعرفة.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للطاقة النظيفة ليؤكد التزام الدولة بالتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وأهمية الاستثمار في البحث العلمي والتعليم كأدوات رئيسية لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
