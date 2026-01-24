التعليم العالي: حصاد أسبوعي حافل بالأنشطة والقرارات الداعمة لتطوير القطاع

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ أجندتها الطموحة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت قيادة الدكتور أيمن عاشور، من خلال سلسلة متتابعة من الفعاليات العلمية، والاجتماعات الرسمية، واللقاءات الدولية، والزيارات الميدانية، التي عكست حيوية الأداء المؤسسي وتكامل الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة.

وجاءت هذه الأنشطة في إطار دعم جودة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

تحت رعاية السيدة الفاضلة قرينة السيد رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة الاحتفالية الرسمية لإطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل"، والتي تعكس التزام الدولة المصرية بدعم التعليم العالي والبحث العلمي، وتمكين الشباب من فرص تعليمية عادلة ومتكافئة، وبناء جيل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة وبناء مستقبل الوطن، وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية المشاركة المجتمعية في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما في إنشاء واستدامة الجامعات الأهلية، بما يعزز الاستدامة المالية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية.

أعلن تصنيف ويبومتركس العالمي (Webometrics Ranking of World Universities)، نتائج نسخة يناير لعام 2026 والتي أظهرت إدراج 83 مؤسسة تعليمية مصرية، لتحافظ على زيادة متواصلة بنتائج التصنيف حيث تم إدراج 76 مؤسسة في عام 2022، ثم 78 مؤسسة في عام 2023، ثم 79 مؤسسة في 2024، ثم 81 مؤسسة في نسخة يوليو 2024، وأشار الوزير إلى أهمية نتائج الجامعات المصرية في تصنيف ويبومتركس العالمي والذي يهتم بتقييم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية وفق مدى حضورها الرقمي وتأثيرها العلمي وانفتاحها البحثي وتميزها الأكاديمي، حيث لم يعد التطوير مجرد تحسين محلي، بل بات يهدف لمواكبة أحدث التوجهات العالمية في التحول الرقمي وتعزيز التواجد على الشبكة العنكبوتية.

أعلن تصنيف التايمز للتعليم العالي للتخصصات الأكاديمية

Times Higher Education World University Rankings by Subject (THE)

نتائجه لعام 2026، والتي أبرزت تميز الجامعات المصرية في معظم التخصصات الأكاديمية التي شملها التصنيف، فضلًا عن تحقيق زيادة في أعداد الجامعات المُدرجة في العديد من التخصصات مقارنة بنتائج التصنيف للعام الماضي 2025، وأشار الوزير إلى أن التوسع في إدراج الجامعات المصرية بعدد كبير من التخصصات العلمية والإنسانية يعكس تنوع المنظومة الجامعية المصرية وقدرتها على المنافسة في مجالات متعددة.

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات الحوار الإقليمي الذي نظمه المجلس الثقافي البريطاني، بحضور السيد مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني في مصر، وفي كلمته، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن أهمية المشاركة في هذا الحوار رفيع المستوى حول دور التعليم العابر للحدود في دعم وتطوير استراتيجيات التعليم العالي في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن دعم التعليم العابر للحدود يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تنظر إلى التعليم العالي بوصفه محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة، والابتكار، وبناء اقتصاد المعرفة.

وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتبة الإسكندرية، لافتتاح سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية داخل مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ببرلين بألمانيا، وأوضح الوزير أن هذا التعاون بين قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ممثلًا في سفارات المعرفة، وقطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ممثلًا في المكاتب الثقافية، يأتي تنفيذًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة للتمثيل الثقافي المصري بالخارج، بما يسهم في إبراز تنوع وثراء الثقافة المصرية.

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع وفد جامعة إكستر البريطانية، برئاسة الدكتور ريتشارد فوليت نائب رئيس جامعة إكستر البريطانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة إكستر البريطانية، لتأسيس حرم متميز لجامعة إكستر البريطانية داخل الحرم الجامعي الدولي لجامعة عين شمس.

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفد منظمة OBREAL الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع تم استعراض تفاصيل مؤتمر «الحوار بين الأقاليم حول التعليم والتنمية»، والذي يشهد مشاركة واسعة لممثلين عن الحكومات والجامعات والمنظمات الدولية من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، حيث يناقش قضايا تطوير التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، ودور الجامعات في دعم التنمية المستدامة.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاقية بين المعهد التكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج ومعهد سانت بطرسبرغ بروسيا، لمنح بكالوريوس روسي ومصري معتمد، وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية، في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية، والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وذلك بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.