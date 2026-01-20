التعليم العالي: تقديم 35 ألف منحة دراسية في العام الدراسي الحالي

علق الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات " منحة علماء المستقبل .

وقال عادل عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" يتم دعم تكافؤ الفرص في التعليم العالي وتقديم منحة كاملة للطلاب المتفوقين وذوي الهمم غير القادرين لتغطية المصروفات الدراسية".

وتابع :" منحة علماء المستقبل تدعم الطلاب المتفوقين وهناك تكمال بين كافة اجهزة ادلولة لإنجاح هذه المبادرة ".

واكمل عبد الغفار :" في العام الدراسي الحالي قدمت الجامعات الخاصة والاهلية والاجنبية والحكومية 35 الف منحة دراسية كلية أو جزئية بنسبة 17 % من إجمالي الطلاب ".

ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالي :" الدولة المصرية تهتم ببناء الإنسان وتوفير فرص عادلة لجميع الطلاب من المتفوقين وأصحاب الاستحقاق الاجتماعي ".